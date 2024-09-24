Çintimar, Avrupa Kros Şampiyonası Hazırlıklarını Adaylarla Paylaştı

TAF Başkanı Çintimar, Başkan Adaylarıyla Toplandı

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, 31 Ekim'de gerçekleştirilecek olağan genel kurulda başkanlık için adaylığını açıklayan isimlere Antalya'da yapılacak Avrupa Kros Şampiyonası hazırlıkları hakkında bilgi verdi.

Toplantı Detayları

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Çintimar, yeni başkan adayları ile bir toplantı düzenleyerek 8 Aralık'da Antalya Kepez Dokumapark'ta yapılacak şampiyonanın hazırlık sürecini anlattı. Daha önce başkan adayı olmayacağını belirten Çintimar, adaylıklarını açıklayan Ahmet Karadağ, Halil Akkaş ve Zeki Öztürk ile önemli bilgilendirmelerde bulundu.

Bu toplantının, şampiyonanın başarılı bir şekilde geçmesi ve federasyonun geleceği için kritik bir adım olduğu kaydedildi.