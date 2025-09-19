Cizre Belediyespor'dan 2 transfer: İbrahim Emet ve Hakan Polat

Efeler Ligi ekibi kadrosunu güçlendirdi

Rams Global Cizre Belediyespor, Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu güçlendirmek amacıyla iki orta oyuncuyu kadrosuna kattı.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre transfer edilen oyuncular İbrahim Emet (39) ve Hakan Polat (36) oldu.

Kulüp açıklamasında, Hakan Polat'ın geçen sezon Akkuş Belediyespor'da; İbrahim Emet'in ise geçen sezon TÜRŞAD'ta forma giydiği hatırlatıldı ve iki oyuncu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Renklerimize bağladığımız 2 oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz.