Bursaspor, Fethiyespor Maçı İçin Özlüce'de Hazırlanıyor

Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Tahsin Tam yönetiminde 13. hafta öncesi Fethiyespor maçına ısınma, sonuçlandırma ve geniş alan çalışmalarıyla hazırlandı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 16:57
Bursaspor, Fethiyespor Maçı İçin Özlüce'de Hazırlanıyor

Bursaspor, Fethiyespor Maçına Özlüce'de Hazırlanıyor

Antrenmanda Hedef Bitiricilik ve Geniş Alan Oyunları

Yeşil beyazlı ekip, 13. hafta öncesi Özlüce’de gerçekleştirilen antrenmanda ısınma, sonuçlandırma ve geniş alan çalışmaları ile maç planını sürdürdü.

Bursaspor, Lig’in 13. haftasında sahasında oynayacağı Fethiyespor karşılaşmasının hazırlıklarına öğle saatlerinde yapılan antrenmanla devam etti.

Antrenman, ilk bölümde yapılan ısınma hareketleri ile başladı. Orta bölümde; ekip, sonuçlandırma çalışmaları üzerinde durarak hücum varyasyonlarını tekrarladı ve bitiricilik konusuna yoğunlaştı. Çalışma programı, geniş alan oyunları ile sona erdi.

Idmanı, Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Bursaspor, Fethiyespor maçı öncesindeki hazırlık programını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.

YEŞİL BEYAZLI EKİP, 13. HAFTA ÖNCESİ ÖZLÜCE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN ANTRENMANDA ISINMA, SONUÇLANDIRMA...

YEŞİL BEYAZLI EKİP, 13. HAFTA ÖNCESİ ÖZLÜCE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN ANTRENMANDA ISINMA, SONUÇLANDIRMA VE GENİŞ ALAN ÇALIŞMALARIYLA MAÇ PLANINI SÜRDÜRDÜ. BURSASPOR, LİG’İN 13. HAFTASINDA SAHASINDA OYNAYACAĞI FETHİYESPOR KARŞILAŞMASININ HAZIRLIKLARINA ÖĞLE SAATLERİNDE YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.

YEŞİL BEYAZLI EKİP, 13. HAFTA ÖNCESİ ÖZLÜCE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN ANTRENMANDA ISINMA, SONUÇLANDIRMA...

İLGİLİ HABERLER

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
FIFA Hakemi Atilla Karaoğlan, Yılın Kareleri Oylamasında Oy Verdi
2
TFF 2. Lig: Kastamonuspor 7-1 Altınordu — Farklı Galibiyet
3
Mehmet Sepil: Göztepe, İzmir’in En Önemli Toplumsal Kuruluşlarından Biri
4
Türkiye, Balkan Judo Şampiyonası'nda 3 Altınla 11 Madalya Kazandı
5
Kocaeli'de Uluslararası Güreş Turnuvası Heyecanı Başladı
6
Hiperaktif Çocuk Tekvandoda Avrupa Şampiyonu Oldu
7
Kümbet Yaylası'nda İlkbahar Keyfi: Snowboard Heyecanı

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama