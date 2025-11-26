Bursaspor, Fethiyespor Maçı İçin Özlüce'de Hazırlanıyor

Bursaspor, Fethiyespor Maçına Özlüce'de Hazırlanıyor

Antrenmanda Hedef Bitiricilik ve Geniş Alan Oyunları

Yeşil beyazlı ekip, 13. hafta öncesi Özlüce’de gerçekleştirilen antrenmanda ısınma, sonuçlandırma ve geniş alan çalışmaları ile maç planını sürdürdü.

Bursaspor, Lig’in 13. haftasında sahasında oynayacağı Fethiyespor karşılaşmasının hazırlıklarına öğle saatlerinde yapılan antrenmanla devam etti.

Antrenman, ilk bölümde yapılan ısınma hareketleri ile başladı. Orta bölümde; ekip, sonuçlandırma çalışmaları üzerinde durarak hücum varyasyonlarını tekrarladı ve bitiricilik konusuna yoğunlaştı. Çalışma programı, geniş alan oyunları ile sona erdi.

Idmanı, Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Bursaspor, Fethiyespor maçı öncesindeki hazırlık programını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.

