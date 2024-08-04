Claire Michel Yarışmadan Çekildi: E.Coli Bakterisi Nedeniyle Karışık Bayrak Yarışında Yer Alamıyor

Claire Michel'in Yarışma Dışı Kalması

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları triatlon branşında yarışacak olan Belçikalı triatlet Claire Michel, yarın yapılacak karışık bayrak yarışında yer almayacak. Belçika Olimpiyat Komitesi, Michel’in E.Coli (Koli basili) bakterisi nedeniyle müsabakadan çekilmek zorunda kaldığını duyurdu.

Olimpiyat Komitesinden Açıklama

Belçika Olimpiyat Komitesi'nin yaptığı açıklamada, "Claire Michel, bakteri sebebiyle yarışı kaçırdığı için takımımız da bu durumda olumsuz etkilenecek. Bu, sporcuların sağlık ve güvenlik kriterlerine daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini gösteriyor. Gelecekte antrenman, izin ve yarış günlerini daha iyi planlama gerekliliği ortaya çıkıyor," ifadelerine yer verildi.

Sen Nehri'nde Antrenman İptali

Triatlon branşındaki antrenman etkinlikleri, 30 ve 31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Ancak Sen Nehri'nde tespit edilen bakteri yoğunluğu nedeniyle bu antrenmanlar iptal edildi. Ayrıca, 30 Temmuz’da yapılması düşünülmeyen yarış da bu durumun etkisiyle gerçekleştirilemeyecek. Antrenmanlar, belirtilen tarihlerde yapılamadı, haliyle 28 ve 29 Temmuz'daki planlama da altüst oldu.

Yarınki karışık bayrak yarışından önce Sen Nehri'nde gerçekleştirilen su analizleri de durumu pek iç açıcı göstermedi. Antrenmanların iptalinin yanı sıra, sağlık endişelerini göz önünde bulundurarak tüm sporcuların güvenliği ön planda tutuldu.