Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin Resmen Teknik Direktör

Gençlerbirliği, Volkan Demirel'in ayrılmasının ardından Metin Diyadin'i A takım teknik direktörü olarak göreve getirdi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 11:59
Başkent ekibi yeni teknik direktörünü açıkladı

Gençlerbirliği, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük görevine Metin Diyadin'in getirildiğini duyurdu.

Başkent ekibinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Evine hoş geldin Metin Diyadin. Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için camiamızdan yetişen Metin Diyadin ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Metin Diyadin ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz"

