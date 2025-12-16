Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin Resmen Teknik Direktör

Başkent ekibi yeni teknik direktörünü açıkladı

Gençlerbirliği, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük görevine Metin Diyadin'in getirildiğini duyurdu.

Başkent ekibinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Evine hoş geldin Metin Diyadin. Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için camiamızdan yetişen Metin Diyadin ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Metin Diyadin ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz"

