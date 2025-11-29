Tedesco, Fenerbahçe ile Galatasaray'a Karşı 3. Kez

Domenico Tedesco, 1 Aralık'taki derbide Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a karşı üçüncü kez sahaya çıkacak; maç Trendyol Süper Lig 14. hafta karşılaşması.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 10:44
Domenico Tedesco, teknik direktörlük kariyerinde daha önce iki kez rakip olduğu Galatasaray ile bu kez Fenerbahçe'nin başında derbi heyecanı yaşayacak.

Maç Detayları

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, 1 Aralık Pazartesi günü ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Zirve yarışını doğrudan etkileyen bu karşılaşma öncesi Tedesco, Türkiye'deki ikinci derbisine çıkacak.

Tedesco'nun Galatasaray ile Geçmişi

Tedesco, Galatasaray ile ilk kez 2018-2019 sezonu'nda Alman ekibi Schalke 04 teknik direktörü olarak karşılaştı. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında İstanbul'da oynanan maç golsüz biterken, Schalke evinde 2-0'lık skorla galip geldi. Bu maçla birlikte Tedesco, sarı-kırmızılılara karşı üçüncü kez sahne alacak.

Fenerbahçe'nin 4 Yıllık Hasreti

Tedesco, Fenerbahçe'de yaptığı ilk derbi olan Beşiktaş maçını kazanarak kulübün uzun süredir yabancı bir teknik adamla derbi kazanamama karnesini kırmıştı. Ancak Fenerbahçe, yabancı bir teknik direktör yönetiminde GalatasarayKasım 2021'den bu yana mağlup edemiyor. Tedesco, derbiden 3 puanla ayrılırsa bu 4 yıllık hasrete son verecek.

Sarı-lacivertlilerin Galatasaray'a karşı aldığı son galibiyette teknik direktör koltuğunda İsmail Kartal bulunurken, yabancı teknik adam olarak son galibiyet 21 Kasım 2021'de Vitor Pereira döneminde elde edildi.

Jorge Jesus ile Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı 2 maçta 2 mağlubiyet yaşarken, Jose Mourinho da beklentileri karşılayamadı. Mourinho, 2'si lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere oynanan 3 karşılaşmada 2 kez kaybetti, 1 defa berabere kaldı.

