Çocukları Boksla Tanıştıran Babanın Hayali Gerçekleşti

Ömer Çınar'ın Boks Tutkusu Çocuklarıyla Gerçekleşti

Trabzon'da uzun yıllar amatör boksla ilgilenen ancak profesyonelliğe geçemeyen Ömer Çınar, çocuklarının Avrupa ve Türkiye'deki boks başarıları ile hayalini gerçekleştirdi. 49 yaşındaki Çınar, emekli olduktan sonra evinin çatı katında kurduğu kum torbası ile boks çalışmalarına yeniden başladı.

Çocuklarını Sporla Tanıştıran Baba

Ömer Çınar, evlilik nedeniyle boksa ara vermesine rağmen, ilk çocuğunun doğumunun ardından kendi hayalinin gerçekleştirmek adına çocuklarına boksu sevdirmeye çalıştı. Çatı katındaki kum torbası ve eldivenleri, çocuklarının bu spora yönelmesine zemin hazırladı.

22 yaşındaki milli sporcu Mehmet Han Çınar, şimdiye kadar 2 Avrupa üçüncülüğü ve 6 Türkiye şampiyonluğu kazanırken, 17 yaşındaki Batuhan Çınar da 2 Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Babanın Gururu ve Çocukların Hayalleri

Ömer Çınar, çocuklarıyla yaptığı sabah antrenmanlarından duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Boks benim için her zaman bir tutku oldu. Çocuklarım bunun elit seviyede olmasını hedefliyor.” dedi. Ayrıca, çocuklarını sporla tanıştırmanın kendisi için sadece bir başarı kaynağı olmadığını, ahlaki değerler açısından da önemli olduğunu belirtti.

Olimpiyat Hayali

Trabzon Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği son sınıf öğrencisi olan Mehmet Han Çınar, “Her elit sporcunun hayali olimpiyattır. İnşallah önümüzdeki 4 yıl içinde iyi hazırlanıp ülkemizi orada temsil ederiz.” ifadelerini kullandı.

Batuhan Çınar ise, babasının her zaman yanında olduğunu ve onu mahcup etmek istemediklerini belirtti.

Başarılı İkilinin Antrenörü: Turgut Dereköylü

Turgut Dereköylü, iki sporcunun da başarılı performans sergilediğini ve geleceklerinde büyük başarılar elde edeceklerine inandığını söyledi. Çınar kardeşlerin potansiyelinin çok yüksek olduğu vurgulandı.

Trabzon'da amatör boksla ilgilenmesine karşın profesyonelliğe geçemeyen Ömer Çınar, bu spora yönlendirdiği iki çocuğunun Avrupa ve Türkiye'de aldıkları başarılı sonuçlarla hayalini gerçekleştirdi. Milli boksor Mehmet Han Çınar (sağda) ve kardeşi Batuhan Çınar (solda), birlikte antrenman yapıyor.

Trabzon'da amatör boksla ilgilenmesine karşın profesyonelliğe geçemeyen Ömer Çınar, bu spora yönlendirdiği iki çocuğunun Avrupa ve Türkiye'de aldıkları başarılı sonuçlarla hayalini gerçekleştirdi. Milli boksor Mehmet Han Çınar (sağda) ve kardeşi Batuhan Çınar (solda), birlikte antrenman yapıyor.