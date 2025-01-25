Corendon Alanyaspor 5-4 RAMS Başakşehir: Heyecan Dolu Karşılaşma

Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir'i 5-4 Yenerek Zafere Ulaştı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında, Corendon Alanyaspor ve RAMS Başakşehir takımları arasında gerçekleşen nefes kesen mücadeleyi ev sahibi takım 5-4’lük skorla kazandı.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın başlangıcında, 57. dakikada Başakşehir öne geçti. Davidson'un şutunda savunmadan dönen top, ceza sahası dışarısında gelişine vuran Crespo ile ağlara gitti ve durum 2-3 oldu.

Maçın 73. dakikasında Kemen’in sağ kanattan yaptığı asist ile Piatek’in sert şutu, direkten geri döndü.

Alanyaspor, 80. dakikada eşitliği sağladı. Sağ kanattan Hwang'ın pasını alan Richard, arka direkte topla buluşarak dikkat çekici bir vuruş ile durumu 3-3 yaptı.

Yalnızca 2 dakika sonra, 82. dakikada Alanyaspor öne geçti. Hadergjonaj'ın sol kanattan verdiği pası değerlendiren Augusto, kaleye vurdu ve skoru 4-3 haline getirdi.

Kritik anlar maçın sonuna yaklaşırken yaşandı. 90+1. dakikada Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer, Efecan Karaca'yı düşürdü ve Alanyaspor penaltı kazandı. Hadergjonaj, penaltıyı kullanarak skoru 5-3 yaptı.

Maçın son dakikalarında, 90+7. dakikada Başakşehir penaltı kazandı; Piatek düşürülerek kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve skoru 5-4 yaptı.

Son düdük çaldığında, karşılaşma Alanyaspor'un 5-4'lük galibiyetiyle sonlandı.