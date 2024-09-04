Corendon Alanyaspor, Hatayspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Corendon Alanyaspor, Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü Atakaş Hatayspor ile oynayacağı karşılaşma için antrenmanlarına hız verdi.

Antrenman Detayları

Futbolcular, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde idman gerçekleştirdi. Isınma çalışmalarının ardından, oyuncular iki grup halinde pas çalışması ve dar alanda oyun ile antrenmanlarını sonlandırdı.

Çift Antrenman Programı

Turuncu-yeşilli ekip, yarın yapacağı çift antrenman ile hazırlıklarına devam edecek. Takım, yoğun bir şekilde Hatayspor maçına odaklanmış durumda.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü evinde Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.