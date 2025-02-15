Corendon Alanyaspor, Hatayspor Maçına Hazır

Corendon Alanyaspor, Hatayspor ile yapacağı maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Maç yarın Mersin Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 17:31
Corendon Alanyaspor, Hatayspor Maçına Hazır

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Isınma çalışmasıyla başlayan antrenmanın ardından, futbolcular top kapma ve taktik çalışmalara odaklandı. Takım, yarın Mersin Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya hazır bir şekilde gidecek.

Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor maçı, saat 13.30'da başlayacak.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile...

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde tamamladı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile...

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde tamamladı.

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Corendon Alanyaspor, Hatayspor Maçına Hazır

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