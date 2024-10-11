Corendon Alanyaspor Hazırlık Maçında Hull City'ye Yenildi

Maç Sonucu

Hazırlık maçı kapsamında Corendon Alanyaspor, Hull City ekibine 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Maç Detayları

İngiltere Championship takımlarından Hull City, Antalya'da gerçekleştirilen hazırlık maçında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Müsabaka GAİN Park Stadı'nda yapıldı.

Takım Kadroları

Corendon Alanyaspor teknik direktörü Fatih Tekke, sahaya Mert Furkan Bayram, Augusto, Fatih Aksoy, Lima, Yusuf Özdemir, Richard, Janvier, Lopes, Efecan Karaca, Bera Çeken ve Cordova 11’i ile çıktı.

Hull City ise Rushworth, Coyle, Jones, Hughes, Giles, Slater, Puerta, Alzate, Kamara, Jarvis ve Pedro 11’i ile mücadele etti.

Gol Detayları

Hull City, maçta 51. dakikada Jacob ve 84. dakikada Burstow’un attığı gollerle maçı 2-0 kazanarak sahadan galip ayrıldı.

İzleyiciler

Maçı izleyenler arasında Hull City Kulübü Başkanı Acun Ilıcalı, başkan vekili Tan Kesler ile Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu yer aldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile GAİN Park Stadı'nda karşılaştı. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu (sağda), Hull City Başkanı Acun Ilıcalı'ya (solda) isminin yazdığı forma hediye etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile GAİN Park Stadı'nda karşılaştı. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu (sağda), Hull City Başkanı Acun Ilıcalı'ya (solda) isminin yazdığı forma hediye etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile GAİN Park Stadı'nda karşılaştı. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu (sağda), Hull City Başkanı Acun Ilıcalı'ya (solda) isminin yazdığı forma hediye etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile GAİN Park Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Alanyaspor'dan Augusto (solda), rakip takımın oyuncularıyla karşı karşıya geldi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile GAİN Park Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Alanyaspor'dan Augusto (solda), rakip takımın oyuncularıyla karşı karşıya geldi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile GAİN Park Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Alanyaspor'dan Augusto (solda), rakip takımın oyuncularıyla karşı karşıya geldi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile GAİN Park Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Alanyaspor'dan Augusto (solda), rakip takımın oyuncularıyla karşı karşıya geldi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile GAİN Park Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Alanyaspor'dan Augusto (solda), rakip takımın oyuncularıyla karşı karşıya geldi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile GAİN Park Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Alanyaspor'dan Augusto (solda), rakip takımın oyuncularıyla karşı karşıya geldi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile GAİN Park Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Alanyaspor'dan Augusto (solda), rakip takımın oyuncularıyla karşı karşıya geldi.