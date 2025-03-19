Corendon Alanyaspor, Onvo Antalyaspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Corendon Alanyaspor'un Maç Hazırlıkları Başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 28 Mart Cuma günü oynayacağı Onvo Antalyaspor maçı için hazırlıklarına hızla başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular antrenmanlarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Antrenman Detayları

Hazırlık süreci, koşu ve ısınma çalışmaları ile başladı. Ardından, oyuncular top kapma ve geniş alanda pas çalışması gibi farklı antrenman disiplinleri ile idmanı tamamladı.

Turuncu-yeşilli takım, hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenman ile devam edecek. Taraftarlarının umudunu taşıyan Corendon Alanyaspor, bu önemli karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, 28 Mart Cuma günü konuk olacağı Onvo Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, 28 Mart Cuma günü konuk olacağı Onvo Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.