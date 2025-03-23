Çorum'da 3 Kardeş Bocce İçin Birlikte Çalışıyor: Şampiyonluk Yolda!

Çorum'da, hitit Üniversitesi öğrencisi olan 3 kardeş, dünya çapında başarılar elde etmek için bocce sporuna odaklanmış durumda. Derya, Hasan ve Gamze Dündar kardeşler, 10 yılı aşkın süredir gerçekleştirilen antrenmanlarla birlikte şampiyonalara hazırlanıyor.

Hasan Dündar'ın Bocce Yolculuğu

Bu yolculuğun nasıl başladığını anlatan Hasan Dündar, Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde Hakan Çıtak ile tanışmasının büyük etkisi olduğunu belirtti. Kendi duyduğu heyecanı, ablası ve kardeşlerine de aşılayan Hasan, tüm kardeşlerin bocceye gönül verdiğini ifade etti.

13 Yılda 20 Madalya

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu'nun lisanslı sporcusu olan kardeşler, 13 yıl boyunca böylesine değerlir bir spor için çalıştı. Şampiyonalardan madalya yağdıran Hasan, 2015 yılında kazandığı Türkiye şampiyonluğunun ardından 13 ulusal, 7 de uluslararası olmak üzere toplamda 20 madalya sahibi oldu.

"2019'da milli takım seçmelerini kazanarak Balkan Şampiyonası'na katıldım ve Sırbistan'da düzenlenen organizasyonda Balkan şampiyonu olduk. Bu süreçte 13 kupa ve 17 madalya kazandık," diyor Hasan Dündar, hedeflerini de şunları ekleyerek açıkça ifade ediyor: "19-28 Nisan'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'na hazırlık yapıyoruz, ardından temmuzda Avrupa Şampiyonası ve yıl sonunda da dünya şampiyonası var."

Bocce'nin Zihinsel Faydaları

Bocce sporunun kişi üzerinde çok ciddi faydaları olduğunu dile getiren Hasan, bunun zihinsel gelişime katkıda bulunduğuna ve konsantrasyonu artırdığına işaret ediyor. "Bocce, hızlı düşünme ve el-göz koordinasyon becerisini geliştiren bir spor," diyor.

Derya ve Gamze'nin Görüşleri

Derya ve Gamze de, bocce sporunun hayatlarına kattıklarını dile getiriyorlar. Derya Dündar, bu sporu sevgiyle yaptıklarını ve tecrübelerini paylaşmanın kendilerini ileri taşıdığını belirtiyor. "Bocce güzel bir spor, kişisel gelişimime büyük katkılar sağladı," diyor.

En küçük kardeş Gamze Dündar ise, küçük yaşta başladığı bocce sporunda hedefinin milli sporcu olmak olduğunu ifade ediyor. "Bocce, benim için rahatlamayı ifade ediyor. Sosyal medyada vakit geçirmektense, bu sporu yapmak çok daha faydalı."

Çorum'da sporun gücü ile bir araya gelen bu üç kardeş, yalnızca spor başarıları değil, aynı zamanda ailenin önemini de gözler önüne seriyor. Bocce ile yakalanan birliktelik, Türkiye Şampiyonası ve uluslararası arenada daha büyük hedeflere yöneliyor.