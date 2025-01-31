Çorum FK, Bandırmaspor'u 4-0 Geçti: Teknik Direktörlerin Değerlendirmeleri

Çorum FK İkinci Golden Sonra Patladı

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Ahlatcı Çorum FK, sahasında Teksüt Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi. Maçtan 4-0 galip ayrılan Çorum FK, önemli bir moralle yoluna devam ediyor.

Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Serkan Özbalta, "İkinci golden sonra hem moral üstünlüğü hem oyun üstünlüğü katlanarak arttı ve 4 gol attık" dedi. Özbalta, oyuncularının maç boyunca disiplinli bir şekilde mücadele ettiğini belirtti.

Özbalta, ilk golün maçın kırılma anı olduğunu vurgulayarak, "İlk gole gelmeden bugüne kadar neleri çalıştıysak oyuncular yerine getirmeye başladı. Akabinde de golü bulduk. İkinci golden sonra moral ve oyun üstünlüğü artarak devam etti," diyerek takımının gösterdiği performanstaki artışı öne çıkardı.

Sezonun geri kalan kısmında telafisi olmayan maçlara çıkacaklarının altını çizen Özbalta, "Her hafta takım futbolunun üstüne koyarak sezonu tamamlamak istiyoruz. İstediğimiz puan ortalamasını tutturarak, ligi istediğimiz yerde bitirebiliriz," şeklinde konuştu.

Bandırmaspor Teknik Direktöründen Açıklamalar

Maçın ardından Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel de değerlendirmelerde bulundu. Takımının kaliteli bir performans sergilediğini ifade eden Gürsel, maç sonucunun kabul edilebilir olmadığını belirtti.

Gürsel, "Çorum FK'yi galibiyetten ötürü tebrik ediyorum. Onlar için güzel bir zafer oldu ama biz bu skoru kabul edemeyiz. Takım halinde daha fazla bir olma zamanı," diyerek, takımın durumu hakkında içten bir analiz yaptı.

Ayrıca, sezon boyunca kaybetmeyen bir takım olduklarını vurgulayan Gürsel, "Şimdi ters giden bazı şeyler var ama bireysel suçlamaya girmek bize yakışmaz. Bu takımı bu puana getiren yine bu oyunculardır. Önümüzdeki hafta bu tepkiyi vereceğiz," dedi ve bir galibiyet için ihtiyaç duyduklarını sözlerine ekledi.