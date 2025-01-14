Çorum FK Başkanı Yalçın: 'Ligde Kalmalıyız, Hedeflerimize Sonra İlerleriz'

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'nın başkanı Oğuzhan Yalçın, bu sezon için öncelikli hedeflerinin mevcut durumu korumak olduğunu dile getirdi. Çorum Şehir Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında Yalçın, "Önce ligde kalmayı garantileyip sonra hedeflerimize ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum," şeklinde konuştu.

Altyapı Yatırımları ve Spor Kompleksi

Yalçın, başkanlık döneminde Çorum FK'ye önemli yatırımlar yaptıklarını kaydederek, Türkiye'ye örnek bir altyapı tesisi kazandırmak üzere çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Çorum Belediyesinden devraldıkları 87 dekarlık at biniciliği tesisini hem binicilik hem de futbol sahası olarak kullanıma açmayı planladıklarını vurguladı. Bu alanın 44 dekarlık kısmına iki futbol sahası ve 30 yataklı bir altyapı tesisi inşa etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Çekişmeli Bir Sezon

Bu sezonun ligin en çekişmeli dönemlerinden biri olduğunu belirten Yalçın, "Bu sene lig çok zorlu. Küme hattı ile 2. sıra arasında 11 puan, play-off hattı ile 4 puanlık fark var," ifadelerini kullandı. Geçen sezon play-off yarı finalinde mücadele verdiklerini hatırlatan Yalçın, ligin en az gol yiyen ve en az mağlup olan 4. takımı olduklarını söyledi.

Teknik Direktör Serkan Özbalta'ya Destek

Yalçın, teknik direktör Serkan Özbalta'ya olan güvenini vurgulayarak, "Serkan hocaya çok saygı duyuyorum. Teknik direktörlüğünü çok beğeniyorum. İnsani anlamda karakterini, dürüstlüğünü çok beğeniyorum. Ben istikrardan yanayım," diye konuştu.

Transfer Süreci ve Ekonomik Özgürlük

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Yalçın, ara transfer döneminin yeni başladığını belirterek, "Transfer gündemimizde hiçbir futbolcu yok. Ekonomik özgürlük önemli," dedi. Takımın mali durumunun sağlıklı olması gerektiğini vurgulayan başkan, "Borçsuz bir kulüp olalım ve ligde kalalım," açıklamasında bulundu.

Maçlara Ücretsiz Girenlere Tepki

İç saha maçlarında bilet sayılarının istenilen seviyeye ulaşmadığını ifade eden Yalçın, "Bundan sonraki maçta bizim kulüpten kapıda 2 kişi olacak. Bedava girmeye utanın artık," dedi. Protokol girişlerinde yaşanan sorunlara dikkat çekerek, "Bu kadar mı düştünüz?" diyerek tepkisini ortaya koydu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'nin başkanı Oğuzhan Yalçın, Çorum Şehir Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, Lig'deki hedeflerini anlattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'nin başkanı Oğuzhan Yalçın, Çorum Şehir Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, Lig'deki hedeflerini anlattı.