Çorum FK, Eren Tunalı ile Anlaştı

Çorum FK, Eren Tunalı'yı Kadrosuna Kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Bursaspor'dan Eren Tunalı'yı transfer etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 21 yaşındaki defans oyuncusuyla 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Eren Tunalı'nın Transferi Hakkında Açıklama

Açıklamada, "Hoş geldin Eren Tunalı! Bursaspor Kulübünden transfer ettiğimiz Eren Tunalı ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladık. Eren'e aramıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. Eren Tunalı, Bursaspor altyapısında yetişen yetenekli bir savunma oyuncusu olarak Çorum FK'nın savunma hattını güçlendirecek.