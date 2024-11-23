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Çorum FK, Erokspor Maçında Seriyi Sürdürmeyi Hedefliyor

Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de Erokspor ile karşılaşacak, maçta 3 puan hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 10:36
Çorum FK, Erokspor Maçında Seriyi Sürdürmeyi Hedefliyor

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında yarın Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Bu mücadele, Esenler Erokspor Stadı'nda gerçekleştirilcek.

Karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak ve maçın hakemliğini Reşat Onur Coşkunses yapacak. Kırmızı-siyahlı ekip, sezonun bu önemli bölümünde, 3 puan için sahaya çıkacak.

Ancak, Çorum FK'nın kadrosunda bazı eksikler bulunuyor. Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı olan Atila Turan ve Ferhat Yazgan ile sakatlığı devam eden Loick Landre ve Avounou bu karşılaşmada forma giyemeyecekler.

Çorum FK, milli maç arasında 3 maçlık bir galibiyet serisi ile girmiş olduğu daha önceki mücadelelerdeki formunu sürdürüp, Erokspor'u da yenerek başarılarına devam etmek istiyor.

Lig sıralamasında Çorum FK'nın 19, Erokspor'un ise 17 puanı bulunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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