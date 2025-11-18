Bilecik U16 Gençler Ligi: 3. Haftada 20 Gol, Osmanelispor Lider

Bilecik U16 Gençler Ligi’nde 3. haftada 3 maçta fileler 20 kez havalandı

Hafta özeti

7 takımlı Bilecik U16 Gençler Liginde 3. hafta geride kalırken, oynanan 3 maçta toplam 20 gol kaydedildi. Haftada 1 ev sahibi ve 2 deplasman takımı sahadan galip ayrıldı.

Osmanelispor, 3’te 3 yaparak 1 maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Osmanelispor, Söğütsporu deplasmanda 6-0 yendi. Ligin flaş takımı 1299 Bilecik Spor Kulübü, Güneşspor deplasmanından 6-1’lik skorla döndü. Ligin diğer maçında Vitraspor, kendi evinde Bilecik Gençlerbirliği Sporu 6-1 mağlup etti. Ertuğrulspor bu haftayı BAY geçti.

Puan durumu ve gelecek hafta

Bu sonuçların ardından Osmanelispor puanını 9a çıkartırken, Vitraspor ve 1299 Bilecik Spor Kulübü 6’şar puanla lideri takip ediyor.

Ligin 4. haftasında cumartesi günü şu karşılaşmalar oynanacak: Osmanelispor - Vitraspor, 1299 Bilecik Spor Kulübü - Söğütspor, Güneşspor - Ertuğrulspor. Bilecik Gençlerbirliği Spor 4. haftayı BAY geçecek.

