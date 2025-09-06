Çorum FK, Ozan Sol ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden resmi açıklama

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum Futbol Kulübü, 32 yaşındaki kanat oyuncusu Ozan Sol ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ozan Sol'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği bildirildi.

Kulüp açıklaması şu şekilde: Profesyonel futbolcumuz Ozan Sol ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmesi feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyor, yeni takımında başarılar diliyoruz.