Çorum FK Pendikspor Maçına Hazırlanıyor

Hedef Üçte Üç

Ahlatcı Çorum FK'nın teknik direktörü Serkan Özbalta, önlerinde önemli bir mücadele olduğunu belirtti. Özbalta, milli maç arası öncesinde Siltaş Yapı Pendikspor'u yenerek üst üste üçüncü galibiyeti elde etme niyetinde olduklarını bildirdi. Özbalta, 12. haftada oynanacak olan maç için, "Maçı kazandığımızda ilk 7'ye girebileceğimiz bir şans yakalayabiliriz" dedi.

Formda Olmanın Gücü

Son iki haftada galip gelmelerinin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Özbalta, "Bu yıl dalgalanmayı geride bıraktık ve son iki maçta galip geldik" ifadesini kullandı. Oyuncu kadrosundaki özverinin devam etmesi gerektiğine vurgu yapan Özbalta, "Pendikspor'un da üst üste puan topladığını biliyoruz. Biz de galibiyet serisi yakalamak istiyoruz" diye ekledi.

Sakatlık Sorunları

Özbalta, takımdaki sakatlıkların artmasının nedenleri hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. "Pandemideki aşıların etkisi büyük. Avrupa liglerinde de benzer sakatlıklar yaşanıyor" diyen Özbalta, antrenman zeminlerinin de önemli bir etken olduğunu belirtti. Özbalta, bazı oyuncuların sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalacağını ifade ederek, Loick Landre'nin 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağını, Kabongo Kasongo'nun milli aradan sonra takıma döneceğini aktardı.

Özbalta, "Mehmet Dingil'in dizinde bir sıkıntı var, Burak Süleyman da milli aradan sonra katılacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.