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Çorum FK, Sakaryaspor Maçına Hazırlıklara İ başladı

Ahlatcı Çorum FK, Sakaryaspor ile yapacağı maç için antrenmanlara başladı. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 26.08.2024 18:08
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 18:27
Çorum FK, Sakaryaspor Maçına Hazırlıklara İ başladı

Çorum FK, Sakaryaspor'la Mücadeleye Hazırlanıyor

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü evinde oynayacağı Sakaryaspor karşılaşması için hazırlıklara start verdi.

Bandırmaspor Maçının Ardından İzin Yok

Ligin 3. haftasında oynadığı maçta Teksüt Bandırmaspor ile golsüz berabere kalan kırmızı-siyahlı ekip, maçın ardından dinlenmeye gerek duymadan kulüp tesislerinde toplandı.

Antrenman Detayları

Teknik direktör Serkan Özbalta eşliğinde gerçekleştirilen antrenmanda, Bandırmaspor karşısında forma giyen oyuncular kısa süreli yenilenme çalışması yaptı. Oynamayan ve az süre alan futbolcular ise dar alanda pas ve hızlı kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Sakatlık Durumları

Bu antrenmana izinli olan Atilla Turan ve Atakan Akkaynak katılmadı. Sakatlığı devam eden Atakan Cangöz özel bir program ile çalışmaya devam ederken, Ümraniyespor maçında sakatlanan Kasango ise salonda bireysel antrenman yapıyor. Aynı maçta sakatlanan Suat da koşu ile çalışmalarına başladı.

Sakaryaspor Maçına Devam

Ahlatcı Çorum FK, yarın gerçekleştireceği idmanla Sakaryaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında evinde Sakaryaspor ile yapacağı maçın...

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında evinde Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında evinde Sakaryaspor ile yapacağı maçın...

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında evinde Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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