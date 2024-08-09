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Çorum FK, Ümraniyespor Maçı için Hazırlıklarını Yoğunlaştırıyor

Ahlatcı Çorum FK, Ümraniyespor ile oynayacağı maç için tüm hızıyla hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 20:02
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 20:35
Çorum FK, Ümraniyespor Maçı için Hazırlıklarını Yoğunlaştırıyor

Çorum FK, Ümraniyespor Maçı İçin Hazırlıklarını Yoğunlaştırıyor

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Central Hospital Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Antrenmanda Taktik Çalışmalarına Yoğunlaşılıyor

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kulüp tesislerinde yoğun bir tempoda sürdürüldü. Takım, ligin ilk karşılaşması için taktik çalışmalara ağırlık verdi.

Sakatlıklar Antrenmanlara Engel Oluyor

Ne yazık ki, antrenmana sakatlıkları nedeniyle Atakan Cangöz ve Ozan Sol katılamadı. Bu durum, teknik ekibin planlamalarındaki bazı değişiklikleri gerektirebilir.

Takım Hazırlıklara Devam Ediyor

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın kulüp tesislerinde gerçekleştireceği yeni bir idmanla Ümraniyespor maçına hazırlıklarına hızlı bir şekilde devam edecek.

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Central...

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Central Hospital Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Serkan Özbalta (fotoğrafta), futbolculara maç taktiklerini aktardı.

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Central...

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Central Hospital Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Serkan Özbalta (fotoğrafta), futbolculara maç taktiklerini aktardı.

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Central...

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Central Hospital Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Serkan Özbalta (fotoğrafta), futbolculara maç taktiklerini aktardı.

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