Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım'ın çeyrek final maçını izlemek için Almanya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile oynayacağı önemli maçı izlemek üzere Almanya'ya hareket etti. Erdoğan, Kısıklı’daki evinden ayrılarak bu kritik mücadeleye tanıklık etmek için yola çıktı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ani seyahati, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılımını iptal etmesine neden oldu. Zirveye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılarak Türkiye'yi temsil edecek.



MONTELLA'DAN DAVET

Türkiye'nin 2 Temmuz'da Avusturya ile oynadığı ve galibiyetle sonuçlanan maçın ardından, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sırasında Montella, Erdoğan'ı çeyrek final maçına davet etti. Bu daveti kabul eden Erdoğan, takımın yanında olmak ve destek vermek için Almanya'ya gitme kararı aldı.

ÇEYREK FİNALDE BÜYÜK HEYECAN

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 çeyrek finalinde güçlü rakibi Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli maç, Türk futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Maç, saat 22.00’de başlayacak ve Almanya'da oynanacak.

Erdoğan'ın zirveye katılamaması nedeniyle Türkiye'yi temsil edecek olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şuşa'da yapılacak toplantılara katılacak. Yılmaz, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları ile bir araya gelerek Türkiye'nin bu önemli toplantıdaki temsilini üstlenecek.