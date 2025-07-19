Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Kıbrıs Etabı Marmaris'ten Başlıyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek olan 6. Uluslararası Yat Yarışları Kıbrıs Arkın Karpaz Gate Marina etabının startı, Marmaris'ten verilecek. Bu yıl, Kıbrıs Barış Harekatı’nın tarihi önemini anmak amacıyla 20 Temmuz'da yola çıkan yelkenler, 25 Temmuz'da yarışın bitiş çizgisine ulaşacak.

Yarışlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkıları, TGA işbirliği ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenecek. Yarışın ikinci etabında, 150 sporcu 340 mil uzunluğundaki zorlu parkurda mücadele edecek.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü anısına düzenlenen bu yılki yarışlar, KKTC’nin bağımsızlık ve özgürlüğüne saygının yanı sıra “Mavi Vatan”a bağlılığın simgesi olarak öne çıkacak.

Etap sonunda kazanan takıma, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından tasarlanan özel bir kupa takdim edilecek.

Marmaris Kalesi'nde gerçekleştirilen açılış resepsiyonunda konuşan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, şehrin deniz ve yelkencilik konusundaki önemine vurgu yaparak yelkencilere başarı diledi. İstanbul Açık Deniz Yat Yarışı Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu da "Denizlere hakim olmamız lazım. Her denizde yelkencinin, denizcinin varlığını hissettirmemiz lazım" diyerek önümüzdeki yıl için hazırlıklara başladıklarını belirtti.

Kıbrıs etabının ev sahibi olan Arkın Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Arkın, bu yarışların yelken sporuna katkı sunacağını ifade etti ve Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi üzerinden dereceye girenlerle kupa buluşması gerçekleştirileceğini açıkladı.

Sportif direktör Engin Yuvaktaş etap hakkında teknik bilgiler sunarken, Başkan Yemlihaoğlu, yarışlara destek veren kurum ve kuruluş temsilcilerine plaket takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Kıbrıs Arkın Karpaz Gate Marina etabının startı, Marmaris'ten verilecek. Etap öncesinde Marmaris Kalesi'nde açılış resepsiyonu düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Kıbrıs Arkın Karpaz Gate Marina etabının startı, Marmaris'ten verilecek. Etap öncesinde Marmaris Kalesi'nde açılış resepsiyonu düzenlendi.