Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Erciyes'te Başladı

Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'nın birinci ayağı Kayseri'de, farklı kategorilerdeki yarışlarla başladı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 14:09
Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Erciyes'te Başladı

Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'nın Birinci Ayağı Erciyes'te

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonasının birinci ayağı, dikey yarışlarla Kayseri'nin Erciyes Kayak Merkezi'nde başladı. Yarışmalar, Hacılar Kapı'da gerçekleştirildi ve sporcular farklı noktalardan start aldı.

Kategoriler ve Parkurlar

Katılımcılar, kadın ve erkek kategorileri ile birlikte 14, 16, 18 ve 20 yaş altındaki sporcuların da yer aldığı yarışlarda, 300 ile 700 metre arasında değişen parkurlarında zorluklarla karşılaştı. Tırmanışın sona erdiği nokta ise 2 bin 600 rakımdaki Lifos Tepesi oldu.

Ev Sahibi Olmaktan Gurur Duyuyoruz

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi İsmail Yılmaz, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Yarışmaya 62 sporcunun katıldığını" ifade etti. Yılmaz, "Bu şampiyonaya katılanlar, ikinci ayak için puan toplayacak ve Türkiye şampiyonu belirlenecek. Ayrıca, yarın bireysel yarışlar olacak. Bu etkinlik Erciyes için çok önemli. Biz 2026 yılında Gençler Dağ Kayağı Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapmayı arzuluyoruz" şeklinde konuştu.

Destekleyen Kurumlar

Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Durmuş Uçkun, organizasyonun Hacılar Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Erciyes AŞ'nin katkılarıyla gerçekleştirildiğini aktararak, tüm destek veren kurumlara teşekkür etti. Yarışlar, yarın bireysel kategoride devam edecek.

Türkiye Dağcılık Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'nın...

Türkiye Dağcılık Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'nın birinci ayağı dikey yarışlarla Kayseri'de başladı. Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da gerçekleştirilen şampiyonada, yarışçılar için farklı noktalarda start verildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'nın...

Türkiye Dağcılık Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'nın birinci ayağı dikey yarışlarla Kayseri'de başladı. Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da gerçekleştirilen şampiyonada, yarışçılar için farklı noktalarda start verildi.

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