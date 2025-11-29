Davie Selke Kasımpaşa maçında çift sarıdan kırmızı kart gördü

Başakşehir'in Alman golcüsü Davie Selke, Kasımpaşa maçında çift sarıdan kırmızı kart görerek Fenerbahçe sınavını kaçıracak.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 22:25
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 22:25
Başakşehir 10 kişi kaldı, Selke Fenerbahçe maçında yok

Başakşehir'de Alman forvet Davie Selke, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında konuk oldukları Kasımpaşa karşılaşmasında çift sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Turuncu-lacivertliler, müsabakayı 3-1 kazanırken sahayı 10 kişi tamamladı.

Selke, 37. dakikada Nicholas Opoku ile, 75. dakikada Adem Arous ile girdiği hava topu mücadeleleri sonrası gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bu gelişmeyle 30 yaşındaki futbolcu, gördüğü kırmızı kart nedeniyle gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Sezon başında Alman ekibi Hamburg’dan transfer edilen Selke, bu sezon 4’ü Avrupa kupaları, 4’ü de Süper Lig olmak üzere forma giydiği 8 maçta 4 gol kaydetti.

