Deaflympics 2025'te Türkiye'nin İlk Madalyası Buse Tıraş'tan

Judo 57 kg'da millî sporcu gümüş madalyayı kazandı

25. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics 2025) Türkiye adına ilk madalya Buse Tıraş tarafından kazanıldı. Milli judoka, gösterdiği etkileyici performansla gümüş madalya elde etti.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen organizasyonda 57 kilo kategorisinde mücadele eden Tıraş, sabah seansında çıktığı karşılaşmalarda Japon, Ukrayna ve Hindistanlı rakiplerini ippon ile mağlup ederek finale yükselme başarısı gösterdi.

Turnuvanın dikkat çeken isimlerinden olan Tıraş, finalde son olimpiyat şampiyonu Portekizli rakibi Paula ile karşılaştı. Normal süresi berabere tamamlanan final mücadelesi altın skora uzadı; altın skor bölümünde 1-0 sonuçla mağlup olan milli sporcu, organizasyonu gümüş madalya ile tamamladı.

Buse Tıraş, Deaflympics 2025'te Türkiye'nin ilk madalyasını kazandırarak turnuvanın öne çıkan sporcularından biri olarak öne çıktı.

BUSE TIRAŞ, DEAFLYMPİCS 2025'TE GÜMÜŞ MADALYANIN SAHİBİ OLDU