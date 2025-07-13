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Deniz Öncü, Moto2 Almanya Yarışını Kazandı

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nda Almanya yarışını kazanarak kariyerindeki ikinci galibiyetini elde etti.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 17:34
Deniz Öncü, Moto2 Almanya Yarışını Kazandı

Deniz Öncü’den Almanya'da Tarihi Zafer

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası’nın 11. ayağında Almanya’da düzenlenen yarışta muhteşem bir performans sergileyerek, kariyerindeki ikinci galibiyetini aldı.

Sachsenring Pisti'nde Zaferle Tanıştı

Sachsenring Pisti'nde Red Bull KTM Ajo takımıyla altıncı sıradan start alan Öncü, 20 turluk ana yarışta damalı bayrağı birinci sırada geçmeyi başardı. Bu zafer, Deniz Öncü’yü dünya şampiyonasında bir kez daha podyumun zirvesine taşıdı.

Podyumda Kimler Vardı?

Yarışta ikinci sırayı, Deniz Öncü’yü sadece 0,129 saniye gerisinde takip eden Fantic Racing takımının Belçikalı sürücüsü Barry Baltus aldı. Pole pozisyonda yarışa başlayan Elf Marc VDS takımının İngiliz sürücüsü Jake Dixon ise üçüncülükle yetindi.

Gözler Çekya'da

Deniz Öncü’nün bir sonraki mücadele için gözü Çekya'nın Brno Pisti olarak bilinen Masaryk Pistinde 18-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan sezonun 12. ayağına çevrildi.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 11. ayağında Almanya'da Moto2...

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 11. ayağında Almanya'da Moto2 kariyerindeki ikinci galibiyetini elde etti.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 11. ayağında Almanya'da Moto2...

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 11. ayağında Almanya'da Moto2 kariyerindeki ikinci galibiyetini elde etti.

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