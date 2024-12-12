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Denizlispor'da Olağanüstü Genel Kurulda Aday Çıkmadı

Denizlispor'un ertelenen olağanüstü genel kurulunda başkan adayı çıkmadı, mevcut yönetim istifa etti.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 20:41
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 21:18
Denizlispor'da Olağanüstü Genel Kurulda Aday Çıkmadı

Denizlispor'da Yönetim Krizi Derinleşiyor

Nesine 3. Lig'in 4. Grup'unda mücadele eden Denizlispor Kulübünde, ertelenen olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmaması dikkat çekti. Mevcut başkan Ahmet Yalın Yıldırım ve yönetim kurulu, bu süreçte görevlerinden istifa etti.

Kongrede Yeterli Çoğunluk Sağlanamadı

Kulüpten yapılan açıklamada, EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ve yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 4 Aralık'ta ertelenen genel kurulun, bugün tekrar yapıldığı belirtildi. Ancak bu toplantıda da başkan adayı ortaya çıkmadı.

İstifa eden mevcut yönetimin ardından, yarın kulübün anahtarlarının valilik ve belediyeye teslim edileceği kaydedildi. Denizlispor'un geleceği için atılacak adımlar merakla bekleniyor.

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Denizlispor Kulübünde ertelenen olağanüstü genel kurulda...

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Denizlispor Kulübünde ertelenen olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmadı, mevcut başkan Ahmet Yalın Yıldırım (fotoğrafta) ve yönetim kurulu görevinden istifa etti.

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Denizlispor Kulübünde ertelenen olağanüstü genel kurulda...

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Denizlispor Kulübünde ertelenen olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmadı, mevcut başkan Ahmet Yalın Yıldırım (fotoğrafta) ve yönetim kurulu görevinden istifa etti.

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