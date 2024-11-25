DEPSAŞ Enerji As, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u Farklı Geçti

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftasında DEPSAŞ Enerji As, evinde İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 37-28'lik skorla mağlup etti. Maç, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleştirildi.

Maçın ilk yarısını 21-13 önde tamamlayan DEPSAŞ, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürerek sahadan galip ayrıldı. Galibiyet, takımın ligdeki iddiasını artırdı.

Lig takviminde yarın bir karşılaşma daha oynanacak.

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