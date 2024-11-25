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DEPSAŞ Enerji As, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u Farklı Geçti

DEPSAŞ Enerji As, Hentbol Süper Lig'de İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 37-28 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 16:35
DEPSAŞ Enerji As, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u Farklı Geçti

DEPSAŞ Enerji As, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u Farklı Geçti

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftasında DEPSAŞ Enerji As, evinde İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 37-28'lik skorla mağlup etti. Maç, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleştirildi.

Maçın ilk yarısını 21-13 önde tamamlayan DEPSAŞ, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürerek sahadan galip ayrıldı. Galibiyet, takımın ligdeki iddiasını artırdı.

Lig takviminde yarın bir karşılaşma daha oynanacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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