Derbilerin Maliyeti: Fenerbahçe ve Galatasaray İçin Ağır Cezalar

Derbilerin Faturası Üzerine

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki rekabet, derbilerin tarihine damga vurmuş durumda. Son 14 sezon içerisinde oynanan 35 derbi maçı, iki kulüp için de önemli bedellere yol açtı.

Ağır Cezalar

Olayların ve cezaların sonucunda, Fenerbahçe 6 milyon 792 bin 650 TL, Galatasaray ise 3 milyon 481 bin 500 TL para cezası aldı. Bu miktarlar, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından belirlenen tutarlardır.

Seyircisiz Oynama Cezaları

Son 14 sezonda Fenerbahçe, 7 maç seyircisiz oynama cezası almışken, Galatasaray 3 maç seyircisiz oynama cezası aldı. 2012 yılında gerçekleşen ve 0-0 biten derbi karşılaşması sonrası Fenerbahçe, taraftar olayları nedeniyle 5 maç seyircisiz oynama cezasına çarptırıldı.

Son Derbideki Ceza

İki takım arasındaki son derbide, Fenerbahçe'ye rekor bir ceza kesildi. Toplamda 3 milyon 139 bin 400 lira para cezası alan sarı-lacivertlilere, yönetici ve futbolculara çeşitli hak mahrumiyetleri verildi. Galatasaray da aynı maç sonrası 539 bin 500 lira ceza aldı.

En Fazla Ceza Alan İsimler

Son 14 sezon boyunca, Galatasaray'dan Fatih Terim 10, Engin Baytar ise 11 maç men cezası aldı. Fenerbahçe'de ise Volkan Demirel, Raul Meireles ve Jailson, 8'er maçla en fazla ceza alan oyuncular olarak öne çıktı.

Sezon Bazında Cezalar

Geçmiş sezonlarda alınan cezalar ise dikkat çekiyor. 2023-24 sezonunda Fenerbahçe'ye 312 bin TL, Galatasaray'a ise 140 bin TL ceza kesilirken; 2022-23 sezonunda Galatasaray 468 bin 500 TL ceza aldı.

Genel olarak, derbilerde yaşanan bu olaylar ve alınan cezalar, rekabetin sadece saha içindeki mücadeleyle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda maliyetlerin büyük farklılıklara yol açtığını göstermektedir.