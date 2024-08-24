Derinsu Şilli'nin Serbest Dalış Yolculuğu ve Hedefleri

Derinsu Şilli'nin Serbest Dalış Başarısı

14 yaşındaki milli sporcu Derinsu Şilli, serbest dalışta gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor. Yüzmeyle kariyerine başlayan genç sporcu, bu branşta dünya üçüncüsü olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yüzme ile Başlayan Spor Serüveni

Derinsu, küçük yaşlarda ailesinin teşvikiyle yüzmeye başladı. İki yıl önce serbest dalışa geçmeye karar verdi ve bu alanda antrenör Sertan Aydın ile birlikte çalışmaya başladı. Katıldığı ilk dünya şampiyonasında elde ettiği başarı, onun azmine ve yeteneğine işaret ediyor.

Türkiye Şampiyonası ve Dünya Arena

Geçtiğimiz yıl, Türkiye Şampiyonası'nda farklı kategorilerde 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan Derinsu, bu yıl da 2 altın ve bir gümüş madalya elde etti. Sırbistan'daki dünya şampiyonasında yarıştığı kategoride üçüncülük elde etti.

Gelecek Hedefleri

Derinsu, dünya şampiyonasında kazandığı başarıyı değerlendirdi. “Benim için güzel bir deneyimdi. Bu branşta devam edip, seneye yine dünya şampiyonasında altın madalya için mücadele etmek istiyorum.” dedi. Antrenörü Sertan Aydın ise Derinsu'nun gelecekte daha büyük başarılar elde edeceğine inanıyor.

Yüzmeyle başladığı kariyerinde serbest dalışa geçen 14 yaşındaki milli sporcu Derinsu Şilli, ilk kez katıldığı dünya şampiyonasında üçüncü olma başarısı gösterdi.

Yüzmeyle başladığı kariyerinde serbest dalışa geçen 14 yaşındaki milli sporcu Derinsu Şilli, ilk kez katıldığı dünya şampiyonasında üçüncü olma başarısı gösterdi.

Yüzmeyle başladığı kariyerinde serbest dalışa geçen 14 yaşındaki milli sporcu Derinsu Şilli, ilk kez katıldığı dünya şampiyonasında üçüncü olma başarısı gösterdi.

Yüzmeyle başladığı kariyerinde serbest dalışa geçen 14 yaşındaki milli sporcu Derinsu Şilli, ilk kez katıldığı dünya şampiyonasında üçüncü olma başarısı gösterdi.

Yüzmeyle başladığı kariyerinde serbest dalışa geçen 14 yaşındaki milli sporcu Derinsu Şilli, ilk kez katıldığı dünya şampiyonasında üçüncü olma başarısı gösterdi.