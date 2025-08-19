DOLAR
Derrick Köhn, Union Berlin'e Transfer Oldu

Galatasaray, Derrick Köhn'ün Union Berlin'e 4 milyon avro + 500 bin avro bonus karşılığında transfer olduğunu; gelecekteki satıştan yüzde 20 pay alacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 21:39
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 21:39
Derrick Köhn, Union Berlin'e Transfer Oldu

Derrick Köhn, Union Berlin'e Transfer Oldu

Kulüp Açıkladı

Galatasaray Kulübü, futbolcusu Derrick Köhn'ün transferi için Alman ekibi Union Berlin ile anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu.

Açıklamada, Alman temsilcisinin sarı-kırmızılı ekibe 4 milyon avro transfer bedeli ödeyeceği ve ayrıca 500 bin avro şarta bağlı bonus ödemesi bulunduğu belirtildi.

Metinde, futbolcunun ileride başka bir kulübe transferi halinde Union Berlin'in bu transferden elde edeceği toplam transfer gelirinden 2 milyon avro düşülüp, kalan tutarın yüzde 20'sinin Galatasaray'a sonraki satış payı olarak ödeneceği ifade edildi.

