Didier Deschamps, 2026'dan Sonra Fransa Milli Takımı'ndan Ayrılacağını Açıkladı

Didier Deschamps'ın Ayrılığı Duyurusu

Fransa Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan sonra görevini bırakacağını açıkladı. Deschamps, Fransa basınına yaptığı açıklamada, "2012'den beri buradayım ve 2026'da bir sonraki Dünya Kupası'nda da görevde olacağımı öngörüyorum ama bir noktada durmak gerekiyor. Fransa Milli Takımı'nı en üst seviyede tutmak için aynı istek ve tutkuyla görev yaptım ancak 2026, bırakmak için çok iyi bir zaman." ifadelerini kullandı.

Görev Süresi ve Zirve Hedefi

56 yaşındaki tecrübeli teknik direktör, milli takımda geçirdiği zamanın sona erdiğini belirterek, "Güzel bir şey olduğunda asla bitmesini istemeyiz ama 'dur' demeyi de bilmek zorundayız. Uzun yıllardır görevdeyim ve 2026'ya kadar devam edeceğim. 14 yıl olacak, bu çok uzun bir süre. Bundan sonra en önemli şey Fransa'nın uzun yıllardır olduğu gibi zirvede kalmaya devam etmesi." şeklinde konuştu.

Başarılarıyla Öne Çıkan Bir Teknik Direktör

Didier Deschamps, Monaco, Juventus ve Olimpik Marsilya gibi kulüplerde çalıştıktan sonra 2012 yılında Fransa Milli Takımı'nın başına geçti. Deschamps'ın yönetiminde, Fransa, 2018 FIFA Dünya Kupası ve 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Ayrıca, 2016 Avrupa Şampiyonası ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda finale çıkarak önemli başarılara imza attı.

Dünya Kupası İki Kez Kazananlar Listesinde

Deschamps, Brezilyalı Mario Zagallo ve Alman Franz Beckenbauer ile birlikte Dünya Kupası'nı hem futbolcu hem de teknik direktör olarak kazanan üç isim arasında yer alıyor.