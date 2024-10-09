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Didim'de Engelleri Aşan Spor Kampı

Didim'de düzenlenen RESPECT Projesi ile engelli gençler sporla buluştu ve topluma kazandırıldı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 09:40
Didim'de Engelleri Aşan Spor Kampı

Engelleri Aşan Spor Kampı Didim'de Gerçekleşti

Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen özel spor kampı, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun öncülüğünde düzenlendi. Bu kamp, engelli bireyleri sporla topluma kazandırmayı hedefleyen RESPECT Projesi kapsamında hayata geçirildi.

Gençler Farklı Spor Branşlarıyla Tanıştı

Kampa Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler, farklı spor branşlarıyla tanışarak sosyal etkinliklere katıldılar. Ali Osman Yağmurlu, Proje Koordinatörü olarak projeyi destekleyerek, "RESPECT ile gençlerimize sadece spor yaptırmıyoruz, onlara umut ve güç veriyoruz. Her katılımcımızın hayatına dokunmak, onları desteklemek ve toplumda hak ettikleri yeri almalarına yardımcı olmak en büyük motivasyonumuz." ifadelerini kullandı.

Hoşgörü ve Saygı Kültürü Öne Çıkıyor

Yağmurlu, proje sayesinde farklı kökenlerden ve yeteneklerden gelen gençlerin bir araya geldiğini vurgulayarak, "Gençler birlikte çalışarak hoşgörü ve saygı kültürünü geliştiriyor. Her bireyin katkı sunabileceği bir spor ortamı yaratmak, engelli bireyler için fırsat eşitliği sağlamak ve onları topluma entegre etmek RESPECT Projesi’nin temel amaçları arasında yer alıyor." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Aydın'ın Didim ilçesinde, engelli bireyleri sporla topluma kazandırmayı hedefleyen "RESPECT...

Aydın'ın Didim ilçesinde, engelli bireyleri sporla topluma kazandırmayı hedefleyen "RESPECT Projesi" kapsamında kamp düzenlendi. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun koordinesinde gerçekleştirilen kampta, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler farklı spor branşlarıyla tanıştı, sosyal etkinliklere katıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde, engelli bireyleri sporla topluma kazandırmayı hedefleyen "RESPECT...

Aydın'ın Didim ilçesinde, engelli bireyleri sporla topluma kazandırmayı hedefleyen "RESPECT Projesi" kapsamında kamp düzenlendi. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun koordinesinde gerçekleştirilen kampta, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler farklı spor branşlarıyla tanıştı, sosyal etkinliklere katıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde, engelli bireyleri sporla topluma kazandırmayı hedefleyen "RESPECT...

Aydın'ın Didim ilçesinde, engelli bireyleri sporla topluma kazandırmayı hedefleyen "RESPECT Projesi" kapsamında kamp düzenlendi. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun koordinesinde gerçekleştirilen kampta, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler farklı spor branşlarıyla tanıştı, sosyal etkinliklere katıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde, engelli bireyleri sporla topluma kazandırmayı hedefleyen "RESPECT...

Aydın'ın Didim ilçesinde, engelli bireyleri sporla topluma kazandırmayı hedefleyen "RESPECT Projesi" kapsamında kamp düzenlendi. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun koordinesinde gerçekleştirilen kampta, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler farklı spor branşlarıyla tanıştı, sosyal etkinliklere katıldı.

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