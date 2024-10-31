Digidart Projesinin Türkiye Seçmeleri Tamamlandı

Digidart Projesi ve Türkiye Seçmeleri
Ankara Üniversitesi'nin yönetimindeki "Digidart: Herkes İçin Her Yerde Dart" projesinin Türkiye seçmeleri gerçekleştirildi. Bu projede Romanya, Macaristan, Avusturya ve İzlanda da yer alıyor ve Avrupa Birliği Erasmus Projeleri tarafından destekleniyor.
Seçmelerin Sonuçları
Ankara'da yapılan seçmeler sonucunda Mürsel Yavuz, Hanefi Çelebi, Emine Dursun ve Ekin Uzen, 24-26 Ocak tarihlerinde Romanya'da düzenlenecek üç farklı turnuvaya katılma hakkı kazandı.
Gelecek Turnuvalar
Proje kapsamında gelişmeler devam ederken, önümüzdeki dönemlerde Macaristan ve Avusturya’da düzenlenecek turnuvalar için Türkiye genelinde ek seçmeler planlanmaktadır.