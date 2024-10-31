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Digidart Projesinin Türkiye Seçmeleri Tamamlandı

Ankara Üniversitesi'nin liderliğindeki Digidart projesinin Türkiye seçmeleri tamamlandı, 4 sporcu uluslararası turnuvalara katılacak.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 20:27
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 20:27
Digidart Projesinin Türkiye Seçmeleri Tamamlandı

Digidart Projesi ve Türkiye Seçmeleri

Ankara Üniversitesi'nin yönetimindeki "Digidart: Herkes İçin Her Yerde Dart" projesinin Türkiye seçmeleri gerçekleştirildi. Bu projede Romanya, Macaristan, Avusturya ve İzlanda da yer alıyor ve Avrupa Birliği Erasmus Projeleri tarafından destekleniyor.

Seçmelerin Sonuçları

Ankara'da yapılan seçmeler sonucunda Mürsel Yavuz, Hanefi Çelebi, Emine Dursun ve Ekin Uzen, 24-26 Ocak tarihlerinde Romanya'da düzenlenecek üç farklı turnuvaya katılma hakkı kazandı.

Gelecek Turnuvalar

Proje kapsamında gelişmeler devam ederken, önümüzdeki dönemlerde Macaristan ve Avusturya’da düzenlenecek turnuvalar için Türkiye genelinde ek seçmeler planlanmaktadır.

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