Dinamo Zagreb 3-1 Fenerbahçe: Tedesco savunma zaaflarını vurguladı

Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilen Fenerbahçe'de Domenico Tedesco, oyunu daha iyi kontrol ettiklerini ancak savunma ve ikili mücadelelerde eksikler olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 00:46
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 00:46
UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb karşısında 3-1 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, maç sonu düzenlenen basın toplantısında takımının performansını değerlendirdi.

Maç Sonrası Değerlendirme

Maksimir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından konuşan Tedesco, son dönemde takımın genel performansının iyi olmadığını ancak bazı alanlarda ilerleme kaydedildiğini belirtti. Tedesco, "Son maçlara kıyasla gelişim gösterdiğimiz noktalar olduğuna değinen Tedesco, 'Nereden nereye geldiğimize bakmamız gerekiyor. Son maçlarda hiç iyi değildik. Bugün mağlup olmak canımı yaksa da ben ve ekibim pek çok farklı açıya bakıyoruz, sadece sonuca bakmıyoruz. Geçtiğimiz maçlara göre oyunu daha iyi kontrol ettik, bugün topu daha fazla tuttuk. Kontra atak yemedik ve çok top kaybetmedik. Baskı şiddetimiz iyiydi. Bunları yapma sebebimiz Semedo ve Asensio'nun o pozisyonlarda oynamasıydı.' diye konuştu."

Savunma ve İkili Mücadeleler

Tedesco yenilginin ana sebebini savunmadaki zayıflıklar olarak işaret etti. "Bugünkü problem golleri nasıl yediğimizdi. Daha iyi savunmamız gerekiyor. Üçüncü golde olduğu gibi şutları engellememiz gerekiyor. Bu benim için temel unsur. İkinci topları kazanma problemimiz devam ediyor. Takım elinden gelenin en iyisini yapıyor ama çok fazla ikili mücadele kaybediyoruz."

Teknik adam, takımın ikili mücadelelerde güç ve hız eksikliği yaşadığını vurgulayarak, "Bu durum zor bir durum, adım adım gelişmemiz gerekiyor. Bugün ilk defa bazı konularda ileriye bir adım attığımızı gördüm. Saha içi pozisyon ve top tutma anlamında. Golleri yeme biçimimiz kabul edilebilir değil. Ceza sahasında adam kaçırıyoruz, şutları engellememiz gerekiyor. Bunları oyuncuların zaten yapması gerekiyor. Şutta arkamızı dönmememiz gerekiyor. Bunlar önemli ve temel şeyler." ifadelerini kullandı.

Oyun Planı ve Konsantrasyon

Tedesco, maç planına ilişkin olarak merkezi kapatıp kanat boşlukları yaratma hedeflerinden ve bazı oyuncu tercihlerinden bahsetti: "Merkezde kalabalık olarak Nene'yi birebirde bırakmaya çalıştık. Maçın başında bunu fena yapmadık golü de bulduk. Onun dışında 1-2 pozisyon da vardı fakat ikinci yarıda olmadı. Kerem ve Sebastian'ın hatlar arasında topu almasını istedik. Rakip tek 6 ile oynuyordu. Topu oralarda almayı planlamıştık. Merkezi kapatırlarsa kenar boşluklar oluşacaktı. Arkaya koşular istedik, ilk yarı yaptık ikinci yarı ise düştük. Takımın özgüveni düştü ve gittikçe her şey azaldı. Cenk'i merkezde varlık göstermek için 2. forvet olarak oyuna soktuk."

Genç teknik adam, takımda konsantrasyon problemi görmediğini belirterek "Takımın odakla ilgili problemi olduğunu düşünmüyorum. Oyuncular çok istedi ama olmadı. Bunlar değiştirilemez şeyler değil. Video analizlerle göstermemiz gerekiyor çünkü antrenman yapacak vaktimiz yok. Bir önceki oynadığımız maçta bunu söyleyebiliriz ama bu maçta konsantrasyon eksiği yoktu." değerlendirmesinde bulundu.

Öne çıkanlar: Maç sonucu 3-1, oyunda gelişme ve top tutma artışı, ancak savunma zaafları ve ikili mücadele kayıpları.

