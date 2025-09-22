Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçını Jerome Brisard yönetecek

Maç ve hakem bilgileri

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ekibiyle yapacağı maçı Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Maksimir Stadındaki müsabaka Türkiye Saati ile 22.00'de başlayacak.

Brisard'ın yardımcı hakemlik görevlerini Alexis Auger ve Erwan Finjean üstlenecek. Karşılaşmada Thomas Leonard ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.