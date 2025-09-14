Diyarbakır Kayapınar SK Hokey Sporcusu Ahmet Kartal Hayatını Kaybetti

Diyarbakır Kayapınar SK hokey sporcusu Ahmet Kartal, geçirdiği trafik kazasının ardından 10 gündür tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi.

Genç Sporcu ve Kariyeri

8 Nisan 2005 doğumlu Ahmet Kartal, 6 Kasım 2019'da lisansını alarak profesyonel hokey oynamaya başlamıştı.

Türkiye Hokey Federasyonu'ndan Açıklama

Türkiye Hokey Federasyonundan (THF) yapılan açıklamada: "Diyarbakır Kayapınar sporcusu Ahmet Kartal'ın on gündür vermiş olduğu yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.

Cenaze Bilgileri

Ahmet Kartal'ın cenazesi, Diyarbakır'da bugün kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.