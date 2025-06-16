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Down Sendromlu Atlet Emirhan Akçakoca'nın Avrupa Şampiyonası Hedefi: Altın Madalya

Emirhan Akçakoca, Çekya'daki Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez altın madalya için hazırlandı.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 12:15
Down Sendromlu Atlet Emirhan Akçakoca'nın Avrupa Şampiyonası Hedefi: Altın Madalya

Down Sendromlu Atlet Emirhan Akçakoca'nın Avrupa Şampiyonluğu Hedefi

Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Emirhan Akçakoca, ikinci kez Avrupa Şampiyonası'na katılmak için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. 29 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında Çekya'da düzenlenecek şampiyonada 100 metre, 200 metre ve uzun atlama branşlarında yarışacak olan Emirhan, altın madalya hedefliyor.

18 yaşındaki sporcu, tekirdağ'da 7 yıl önce başladığı atletizmde şimdiye kadar 48 madalya kazanarak önemli başarılara imza attı. 2023 yılında, Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda triatlonda 2 bin 320 puanlık derecesiyle dünya rekorunu kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

"Bayrağımızı Dalgalandıracağım"

Emirhan Akçakoca, AA muhabirine verdiği röportajda, "Şampiyona için çalışmalarım çok iyi gidiyor. Hedefim Avrupa şampiyonluğu. İkinci kez katılacağım bu şampiyonada ülkemi en iyi şekilde temsil ederek bayrağımı dalgalandıracağım" diye belirtti. Her zaman en iyi sonuçlar için çalıştığını vurgulayan Emirhan, özel çocuklara rol model olmayı da hedefliyor.

Şampiyonluk Kürsüsü Üzerine

Emirhan, organizasyonlarda şampiyonluk yaşamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Türkiye'yi temsil ediyorum. Şampiyonalardan döndüğümde beni çok iyi karşılıyorlar. Günde çift antrenman yaparak Avrupa Şampiyonası için hazırlık yapıyorum" ifadesini kullandı.

Antrenörün Destekleri

Emirhan’ın antrenörü Bayram Kırboğa, Emirhan’ın azim ve kararlılığıyla çalışmanın kendisi için oldukça keyifli olduğunu vurguladı. Organizasyona yoğunlaşarak başarılı sonuçlar almak için sürekli çalıştıklarını dile getiren Kırboğa, "Önümüzde önemli bir Avrupa Şampiyonası var. Yaptığımız çalışmalarla Avrupa'da güzel başarılar almaya çalışacağız" dedi.

Atletizmde dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan down sendromlu milli sporcu Emirhan Akçakoca...

Atletizmde dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan down sendromlu milli sporcu Emirhan Akçakoca, Çekya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez altın madalya kazanmak için antrenmanlarını sürdürüyor.

Atletizmde dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan down sendromlu milli sporcu Emirhan Akçakoca...

Atletizmde dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan down sendromlu milli sporcu Emirhan Akçakoca, Çekya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez altın madalya kazanmak için antrenmanlarını sürdürüyor.

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