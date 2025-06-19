Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda Finale Yükseldi

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı'ndan Tarihi Başarı

Türkiye'nin Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, İtalya'nın Ferrara kentinde düzenlenen SUDS Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atarak Finlandiya'yı 35-17 mağlup etti ve finale yükseldi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, takım aldığı üstün galibiyetle adını finale yazdırdı. Bu tarihi başarı, Türkiye'nin engelli sporcuları açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Federasyon Başkanı Birol Aydın, takımın performansını övgüyle değerlendirdi. Aydın, "Sporcularımızın sahada gösterdiği mücadele gücü ve disiplinli oyunla finale yükselmek, hepimizi ziyadesiyle mutlu etti. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Finalde Ev Sahibi İtalya ile Karşı Karşıya Gelecek

Milli takım, finale çıkarak tarih yazmaya hazırlanıyor. Finale yarın, TSİ 17.30'da ev sahibi İtalya ile karşılaşacak. Tüm Türkiye, bu önemli mücadelede takıma destek vermeye hazırlanıyor.

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, İtalya'nın Ferrara kentinde düzenlenen SUDS Avrupa Şampiyonası'nda Finlandiya'yı 35-17 yenerek finale yükseldi.

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, İtalya'nın Ferrara kentinde düzenlenen SUDS Avrupa Şampiyonası'nda Finlandiya'yı 35-17 yenerek finale yükseldi.