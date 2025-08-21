DOLAR
Dünya 21 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası: Çin 3-1 Türkiye

Türkiye, Dünya 21 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası A Grubu açılış maçında ev sahibi Çin'e 3-1 yenildi; yarın TSİ 09.00'da ABD ile karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 12:26
Türkiye 21 Yaş Altı Erkek Voleybol Takımı, turnuva A Grubu'ndaki ilk maçında ev sahibi Çin'e 3-1 mağlup oldu.

Maç Detayları

Jiangmen kentinde oynanan karşılaşma setleri 21-25, 27-25, 23-25 ve 21-25 olarak sonuçlandı. Maç skoru ise Çin: 3 - Türkiye: 1 şeklinde kayda geçti.

Gelecek Randevu

Ay-yıldızlılar, gruptaki 2. maçını yarın TSİ 09.00'da ABD ile oynayacak.

Turnuva Formatı

Karşılaşmalar sonunda gruplarında ilk 4'e giren ekipler, adlarını son 16'ya yazdıracak.

