Dünya Atletizm Şampiyonası 4. Gün: Tuğba Danışmaz Finale Yükseldi

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 4. gün tamamlandı

Japonya'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nın dördüncü gününde yarışlar sona erdi. Başkent Tokyo'daki organizasyonun 4. gününde, erkeklerde yüksek atlama, çekiç atma ve 110 metre engelli finalleri ile kadınlarda 1500 metre finali olmak üzere dört disiplinde madalya heyecanı yaşandı.

Öne çıkan sonuçlar

Kadınlar 1500 metre finalinde Kenyalı Faith Kipyegon, üst üste dördüncü dünya şampiyonluğunu elde etti. Kipyegon, 3.52.15'lik derecesiyle altın madalyaya uzanırken, Dorcus Ewoi 3.54.92 ile kişisel en iyi derecesiyle gümüş, Jess Hull ise 3.55.16 ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler yüksek atlama finalinde Yeni Zelandalı Hamish Kerr 2.36'lık derecesiyle altın madalyayı kazanırken, Güney Koreli Sanghyeok Woo 2.34, Çekyalı Jan Stefela ise 2.31 ile sırasıyla gümüş ve bronz madalyayı aldı.

Erkekler çekiç atma finalinde Kanadalı Ethan Katzberg 84.70 ile şampiyona rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Alman Merlin Hummel 82.77 ile kişisel en iyi derecesini kaydederken, Macar Bence Halasz 82.69 ile bronz madalyaya uzandı.

Erkekler 110 metre engelli finalinde ABD'li Cordell Tinch 12.99 ile altın madalyayı kazanırken; Jamaika adına Orlando Bennett 13.08 (kişisel en iyi), Tyler Mason ise 13.12 (kişisel en iyi) ile podyumu tamamladı.

Tuğba Danışmaz finale yükseldi

Üç adım atlama elemelerinde mücadele eden milli atlet Tuğba Danışmaz, 14.00'lık derecesiyle finale yükseldi. Danışmaz, 18 Eylül Perşembe günü TSİ 14.55'de final mücadelesine çıkacak.

Yarın sahada iki milli atlet

Organizasyonun 5. gününde milli atletlerden Can Özüpek erkekler üç adım elemelerinde, Berke Akçam ise 400 metre engelli yarı finalinde mücadele edecek.

Dünyanın en iyi atletlerini bir araya getiren organizasyonda 200 ülkeden, 2200 sporcu mücadele ediyor. Dokuz gün sürecek şampiyona boyunca 49 kategoride, 147 madalya verilecek. Türkiye organizasyona 12 erkek, 8 kadın sporcu ile katılıyor.