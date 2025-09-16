Dünya Atletizm Şampiyonası 4. Gün: Tuğba Danışmaz Finale Yükseldi

Japonya'daki 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nın 4. gününde Tuğba Danışmaz üç adım atlamada 14.00'lık derecesiyle finale yükseldi; birkaç finalde madalyalar sahibini buldu.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 17:07
Dünya Atletizm Şampiyonası 4. Gün: Tuğba Danışmaz Finale Yükseldi

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 4. gün tamamlandı

Japonya'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nın dördüncü gününde yarışlar sona erdi. Başkent Tokyo'daki organizasyonun 4. gününde, erkeklerde yüksek atlama, çekiç atma ve 110 metre engelli finalleri ile kadınlarda 1500 metre finali olmak üzere dört disiplinde madalya heyecanı yaşandı.

Öne çıkan sonuçlar

Kadınlar 1500 metre finalinde Kenyalı Faith Kipyegon, üst üste dördüncü dünya şampiyonluğunu elde etti. Kipyegon, 3.52.15'lik derecesiyle altın madalyaya uzanırken, Dorcus Ewoi 3.54.92 ile kişisel en iyi derecesiyle gümüş, Jess Hull ise 3.55.16 ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler yüksek atlama finalinde Yeni Zelandalı Hamish Kerr 2.36'lık derecesiyle altın madalyayı kazanırken, Güney Koreli Sanghyeok Woo 2.34, Çekyalı Jan Stefela ise 2.31 ile sırasıyla gümüş ve bronz madalyayı aldı.

Erkekler çekiç atma finalinde Kanadalı Ethan Katzberg 84.70 ile şampiyona rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Alman Merlin Hummel 82.77 ile kişisel en iyi derecesini kaydederken, Macar Bence Halasz 82.69 ile bronz madalyaya uzandı.

Erkekler 110 metre engelli finalinde ABD'li Cordell Tinch 12.99 ile altın madalyayı kazanırken; Jamaika adına Orlando Bennett 13.08 (kişisel en iyi), Tyler Mason ise 13.12 (kişisel en iyi) ile podyumu tamamladı.

Tuğba Danışmaz finale yükseldi

Üç adım atlama elemelerinde mücadele eden milli atlet Tuğba Danışmaz, 14.00'lık derecesiyle finale yükseldi. Danışmaz, 18 Eylül Perşembe günü TSİ 14.55'de final mücadelesine çıkacak.

Yarın sahada iki milli atlet

Organizasyonun 5. gününde milli atletlerden Can Özüpek erkekler üç adım elemelerinde, Berke Akçam ise 400 metre engelli yarı finalinde mücadele edecek.

Dünyanın en iyi atletlerini bir araya getiren organizasyonda 200 ülkeden, 2200 sporcu mücadele ediyor. Dokuz gün sürecek şampiyona boyunca 49 kategoride, 147 madalya verilecek. Türkiye organizasyona 12 erkek, 8 kadın sporcu ile katılıyor.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kürek Milli Takımı Türkistan Uluslararası Yarışları'nda 2 Madalya Kazandı
2
A Milli Takım'a TBF'de Tören: FIBA 2025'te Gümüş Madalya Kutlandı
3
Galatasaray GAİN, Lalia Storti'yi Resmen Transfer Etti
4
Dünya Atletizm Şampiyonası 4. Gün: Tuğba Danışmaz Finale Yükseldi
5
A Milli Kadın Voleybol Takımı Ankara'da Çiçeklerle Karşılandı — 2025 FIVB'de Gümüş
6
Galatasaray Çağdaş Faktoring, ACS Sepsi-SIC ile Avrupa Ligi Ön Elemesi’nde
7
Deniz Öncü, 2026'da Elf Marc VDS Racing ile Resmen Anlaştı

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa