Dünya Bocce Şampiyonası Antalya'da Gerçekleşti

Dünya Bocce Şampiyonası Antalya'da Tamamlandı
Antalya'nın Kemer ilçesinde, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen Dünya Bocce Şampiyonası sona erdi.
Kemer Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda Düzenlendi
Turnuvanın yapıldığı Kemer Bahri Tanrıkulu Spor Salonu, 36 ülkeden toplam 150 sporcuyu ağırladı.
Başarılar ve Ödül Töreni
Şampiyonada, milli sporcu Murat Oruç, altın nokta disiplininde üçüncülük elde etti. Müsabakaların sona ermesiyle birlikte, dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen bir törenle takdim edildi.