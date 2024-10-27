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Dünya Bocce Şampiyonası Antalya'da Gerçekleşti

36 ülkeden 150 sporcunun katıldığı Dünya Bocce Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde başarıyla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 23:26
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 23:26
Dünya Bocce Şampiyonası Antalya'da Gerçekleşti

Dünya Bocce Şampiyonası Antalya'da Tamamlandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen Dünya Bocce Şampiyonası sona erdi.

Kemer Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda Düzenlendi

Turnuvanın yapıldığı Kemer Bahri Tanrıkulu Spor Salonu, 36 ülkeden toplam 150 sporcuyu ağırladı.

Başarılar ve Ödül Töreni

Şampiyonada, milli sporcu Murat Oruç, altın nokta disiplininde üçüncülük elde etti. Müsabakaların sona ermesiyle birlikte, dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen bir törenle takdim edildi.

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