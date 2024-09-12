Dünya Göçebe Oyunları'nda Altın Madalya Sevinci

5. Dünya Göçebe Oyunları'nda Başarı!

Kazakistan'ın başkenti Astana'da devam eden 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda, milli okçumuz Ayşegül Demirbağ Çalışkan, geleneksel okçuluk branşında altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Duygularını Paylaştı

Çalışkan, madalya kazanmanın kendisi için ne ifade ettiğini şöyle dile getirdi: "Atalarımızın yaşadığı bu topraklarda ok atıp altın madalya kazanarak atalarımızı yad ettik. Kazakistan topraklarında devletim ve milletim için bu mücadeleyi vererek Türk bayrağını göndere yükseltmekten büyük bir gurur duydum."

Gelecek Hedefler

Çalışkan, gelecek yıllarda düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları'nda milli geleneksel okçular olarak daha fazla madalya kazanmak için kararlılıkla mücadele edeceklerini belirtti.

T.C. Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'ndan Destek

Cengiz Toksöz, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı, "Geleneksel okçulukta ülkemize altın madalya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Teknik ekibimizi ve sporcumuzu tebrik ediyorum. Bizlerden duasını esirgemeyen Türk halkına da şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin Madalya Durumu

5. Dünya Göçebe Oyunları'nda millî okçumuz Ayşegül Demirbağ Çalışkan'ın kazandırdığı altın madalya ile Türkiye, geleneksel okçuluk branşını bir altın madalya ile tamamladı.

Bu yıl ilk kez bir başkentte düzenlenen oyunlar, daha önceki yıllarda Kırgızistan ve İznik'te gerçekleştirilmişti. Astana'daki oyunları 100 binden fazla turistin ziyaret etmesi bekleniyor. Oyunlar, "Dünyadaki geleneksel sporların olimpiyatları" olarak her iki yılda bir düzenleniyor.

5. Dünya Göçebe Oyunları'nda geleneksel okçuluk branşında milli sporcu Ayşegül Demirbağ Çalışkan'ın kazandırdığı altın madalyayla Türkiye, organizasyonda okçuluk branşını 1 altın madalyayla tamamladı.

5. Dünya Göçebe Oyunları'nda geleneksel okçuluk branşında milli sporcu Ayşegül Demirbağ Çalışkan'ın kazandırdığı altın madalyayla Türkiye, organizasyonda okçuluk branşını 1 altın madalyayla tamamladı.

5. Dünya Göçebe Oyunları'nda geleneksel okçuluk branşında milli sporcu Ayşegül Demirbağ Çalışkan'ın kazandırdığı altın madalyayla Türkiye, organizasyonda okçuluk branşını 1 altın madalyayla tamamladı.