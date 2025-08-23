Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası — 2. Gün: Türkiye 3-0 İspanya, 8 Maçta Sonuçlar

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası — 2. Gün Tamamlandı
Tayland'da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda organizasyonun ikinci günü tamamlandı. İkinci günde E, F, G ve H gruplarında 8 karşılaşma oynandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonadaki ilk maçında İspanya'yı 25-18, 25-20 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yendi.
Günün Diğer Sonuçları
E Grubu: (Nakhon Ratchasima)
Kanada-Bulgaristan: 3-1
Türkiye-İspanya: 3-0
F Grubu: (Chiang Mai)
Dominik Cumhuriyeti-Kolombiya: 3-0
Çin-Meksika: 3-1
G Grubu: (Phuket)
Almanya-Kenya: 3-0
Polonya-Vietnam: 3-1
H Grubu: (Bangkok)
Japonya-Kamerun: 3-0
Sırbistan-Ukrayna: 3-0