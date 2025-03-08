Can Özüpek, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 7. Oldu

Can Özüpek, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Öne Çıktı

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Can Özüpek, erkekler üç adım atlama finalinde 7. sırada yer aldı. Hollanda'nın Apeldoorn kentinde düzenlenen şampiyona, atletizm severlerin büyük ilgisini çekti.

Finalde Dereceyi Yenileyemedi

Can Özüpek, elemelerdeki 16,29 metrelik derecesini finalde tekrarlayarak, 8 sporcu arasında 7. oldu. Bu sonuç, genç sporcu için önemli bir deneyim ve motivasyon kaynağı oldu.

Madalyalar Sahiplerini Buldu

Üç adım atlama finalinde Küba doğumlu İtalyan Andy Diaz Hernandez, 17,71 metrelik derecesi ile Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Gümüş madalyayı Alman Max Hess 17,43 metrelik derecesiyle, bronz madalyayı ise İtalyan Andrea Dallavalle 17,19 metrelik derecesiyle kazandı.

Ertan Özkan ve Mustafa Kemal Ay'ın Şampiyonaya Veda Edişi

Günün ilerleyen saatlerinde, erkekler 60 metre elemelerinde mücadele eden Ertan Özkan ve Mustafa Kemal Ay, yarı finale yükselemeyerek şampiyonaya veda etti. Bu durum, genç atletler için büyük bir hayal kırıklığı oldu.