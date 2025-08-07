Gaziantep FK, Galatasaray Maçında Cesaretle Puan Arayacak

Gaziantep FK, Galatasaray Karşısında Cesur Oynayacak

Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı İsviçreli kanat oyuncusu Christopher Lungoyi, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun açılış maçında yarın konuk edecekleri son şampiyon Galatasaray karşısında cesur bir oyun sergileme niyetinde olduklarını ifade etti.

Geçen sezon Juventus B takımından Gaziantep FK'ya transfer olan ve kırmızı-siyahlı formayla çıkmış olduğu 29 maçta 2 gol atan 25 yaşındaki futbolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini ve takıma güvendiğini belirtti.

Lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini vurgulayan Lungoyi, "Üç yıldır şampiyon olan bir takıma karşı oynayacağız. O yüzden zor bir maç olacak. Rakibimizi tanıyoruz. Büyük futbolculardan oluşan bir takım, bu tür maçları oynamak bizim için zevk olacak," şeklinde konuştu.

Taraftardan Destek Bekliyor

Christopher Lungoyi, maçın Gaziantep'te oynanmasının kendileri adına bir avantaj olacağının altını çizerek, "Lige evimizde başlayacağız. O yüzden elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Bizim bu tür maçları cesur şekilde oynamamız lazım. Taraftarımızın önünde olmamız, bizim için itici bir güç olacak. Halkımızın arkamızda olması motivasyon kaynağımızdır. İkinci yılıma böyle büyük bir maçla başlamak bizim için de önemli bir vitrin çalışması olacak," dedi.

Kendileri adına her maçın önemli olduğunu kaydeden Lungoyi, her maçta puan veya puanlar kazanmak istediklerini vurguladı.

Kamp Döneminden Memnuniyet

Lig için hazırlık sürecini iyi değerlendirdiklerini anlatan Lungoyi, kamp döneminin takım için verimli geçtiğini belirtti. Havaların zaman zaman zorlayıcı olduğunu ifade eden futbolcu, "Havalar sıcaktı, sıcak bir dönem oldu ama arkadaşlarımızı tanımak ve bağ kurmak için çok faydalı bir kamp geçirdik. Artık çalıştığımız her şeyi idmanlarda ve maçlarda göstermenin zamanı geldi. Umarım taraftarımızı mutlu edeceğiz," diyerek sözlerini tamamladı.

