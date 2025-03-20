Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Hollanda ve Ronaldo'nun Göz Kamaştıran Başarıları

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 'En'leri

Hollanda, elemelerde 315 gol atarak bu alanda en etkili ülke oldu.

2018 elemelerinde yer alan İzlanda, Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren en küçük ülke olma unvanına sahiptir. Heimir Hallgrimsson'un yönetimindeki İzlanda, o zamanki nüfusu yaklaşık 334 bin ile liderlik yaşadı.

Hollanda'nın Gol Krallığı

Hollanda A Milli Futbol Takımı, 315 golle Dünya Kupası Avrupa elemelerinin en çok gol atan takımı olarak kayıtlara geçti. 2014 Dünya Kupası elemelerinde ise Louis van Gaal yönetimindeki takım, 34 gol ile bu turnuvada en çok gol atan takım oldu.

Memphis Depay, elemelerde 15 golle Hollanda'nın en çok gol atan oyuncusu konumundadır.

Ronaldo ve Avrupa Elemeleri

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Avrupa elemelerinde 36 golle en çok gol atan isim olmuştur. Ronaldo, beş 'hat-trick' ile listenin başında yer alırken, onu 30 gol ile Robert Lewandowski, 26 gol ile Andriy Shevchenko takip etmektedir.

Gruplar ve Liderlik

Avrupa elemelerinde toplam 30 farklı ülke gruplarını lider bitirirken, İspanya 12 defa bu başarıyı elde etti. En çok play-off oynayan ülke ise Ukrayna olmasına rağmen hiçbirinde başarı gösterememiştir.

Henüz Finallere Katılamayan Ülkeler

2026 Dünya Kupası elemelerinde mücadele eden 54 UEFA ülkesinden 22'si henüz finallerde yer almadı. Bunlar arasında Arnavutluk, Finlandiya ve Gürcistan gibi ülkeler bulunmaktadır.

Lewandowski'nin Tarihi Başarısı

Robert Lewandowski, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde attığı 16 golle en çok gol atan oyuncu olarak tarihe geçti.

Karşılaşmalar ve Tarihî Düşmanlık

İngiltere ve Polonya, Avrupa elemelerinde 14 kez karşılaştı. Bu iki ülkenin karşı karşıya geldiği ilk maç 1974 Dünya Kupası elemeleri sırasında gerçekleşti.

En Farklı Galibiyetler

Avrupa elemelerinde görülen en farklı galibiyet, Batı Almanya'nın Kıbrıs Rum Kesimi'ni 12-0 mağlup etmesiyle yaşandı.

En Hızlı Gol

Elemelerde atılan en hızlı gol, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Christian Benteke tarafından 8.1 saniyede Cebelitarık'a atılmıştır.

Grup Maçlarında Tam Kayıp

Sadece beş ülke, bütün maçlarını kazanarak gruptan çıkmayı başarmıştır. Batı Almanya ve Sovyetler Birliği, 1962 elemelerinde dört maçını da kazanarak bu başarıyı elde etmiştir.

Gol Ortalaması ve İlk Elemeler

1958 Dünya Kupası Elemeleri’nde maç başına 4,15 gol ortalaması yakalandı. İlk Dünya Kupası elemeleri ise 1934 yılında oynandı.