Erzurum GSİM Palandöken'de Buz Salonlarını Yeniliyor

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2011 UNIVERSIADE kapsamında yapılan buz salonlarının çehresini değiştirmeye devam ediyor. Yaşayan Tesis mottosuyla yürütülen çalışmalar doğrultusunda Palandöken'deki 2 binlik ve 500'lik buz salonlarında kapsamlı dönüşümler yapılıyor.

Yakutiye Curling Salonu'nda Çok Yönlü Dönüşüm

Yakutiye ilçesi sınırlarındaki Curling Salonu'nda gerçekleştirilen çalışmalarda, alana judo antrenman salonu, dart salonu ve fitness salonu kazandırıldı. Tesisin girişleri elektronik geçiş sistemi ile düzenlenirken, curling salonunda kurumsal çalışmalar tamamlandı.

3 Binlik ve 500'lük Buz Salonlarında Kurumsal Düzenlemeler

Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonunda kurumsal çalışmalar tamamlanırken, 3 Binlik Buz Hokeyi Kampüsü içinde yer alan 500'lik buz salonunda da hem kurumsal düzenlemeler hem de taras çatı sisteminde değişim ve dönüşüm çalışmaları yapılıyor.

Palandöken 500'lik Buz Sporları Antrenmanlara ve Halka Açılıyor

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, yürütülen çalışmaları müteahhit firma yetkilileri ve Palandöken Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muzaffer Kaya ile birlikte yerinde inceliyor. Palandöken Kış Sporları Kampüsü 500'lik buz salonu bünyesinde Okçuluk, Kick Boks, Bilek Güreşi antrenman salonları tamamlandı ve tesis kurumsal renklere boyanıyor.

Palandöken 2 Binlik Buz Salonu: Tam Bir Yaşam Merkezi

Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle yürütülen çalışmalar sonucunda Palandöken 2 Binlik Buz Salonu, sosyal ve sportif alanları bir araya getiren bir yaşam merkezine dönüştürüldü. Tesis içinde kitap okuma alanı, oyun alanı ve sporla eğlenceyi birleştiren bölümlerin yanı sıra İbrahim Selamet Taekwondo ve Karate Salonu, Dursun Düzgün Judo Salonu, güreş ve jimnastik antrenman salonları kente kazandırıldı.

Olimpik Yüzme Havuzu: Şehrin Yüzmedeki Lokomotifi

Palandöken'de bulunan tam olimpik yüzme havuzunun çehresi değiştirildi; tesis sporculara ve ailelere eksiksiz bir hizmet sunuyor. Dünyanın ve Avrupa'nın yüksek irtifada yüzme üssü olarak öne çıkan havuz, artık kırmızı-beyaz ve Erzurum'un rengi mavi-beyaz aydınlatma sistemiyle kentin gurur kaynaklarından biri haline geldi.

Yeni Spor Salonları İçin Geri Sayım

Erzurum GSİM, Palandöken Spor Kampüsü'nde badminton, güreş, eskrim ve boks antrenman ve müsabaka salonlarını tamamlamak üzere. İl Müdürü Levent Çakmur, "Tamamlama aşamasında olduğumuz salonlar bittiğinde Palandöken Spor Salonumuz daha da bir rahat nefes alacak. Yakutiye ilçemizin ardından Palandöken ilçemizde de zengin antrenman ve müsabaka salonlarımız olacak" dedi.

Genel olarak Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün hedefi, mevcut tesisleri modernleştirip sporculara ve halka daha erişilebilir, çok amaçlı spor merkezleri sunmak olarak öne çıkıyor.

ERZURUM GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ, 2011 UNIVERSIADE KAPSAMINDA YAPILAN BUZ SALONLARININ ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRİYOR. GSİM, PALANDÖKEN 2 BİNLİK BUZ SALONUNUN ARDINDAN 500’LÜK BUZ SALONUNDA BÜYÜK DEĞİŞİM DÖNÜŞÜM YAPTI.